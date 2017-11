Brejo da PB sediará Seminário Internacional de Neurociência e Inclusão Educacional

O município de Alagoa Grande, no Brejo Paraibano vai sediar um dos encontros mais importantes do Estado, o Seminário Internacional de Neurociência e Inclusão Educacional, que ocorrerá no dia 18 de novembro de 2017.

O evento acontecerá no Teatro Santa Ignêz e vai contar com os palestrantes: Dr. Hernández Fernández (Universidad de Jaén) – Espanha, Dra. Cláudia de Barros Camargo – Brasil, Maria Angustias Olea Lopez– Espanha e Francisco Hernández Fernández – Espanha.

As inscrições feitas até o dia 10 de novembro custará apenas R$ 100,00 e a partir do dia 10 será R$ 120,00. A taxa de inscrição pode ser depositada na seguinte conta:

BANCO DO BRASIL

Agência: 0200-3

Conta: 33.088-4

Variação: 51

Para mais informações entrar em contato através do (83) 98793-9494 / (83) 98705-4700 ou [email protected]

