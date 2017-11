Guarabira, Cajazeiras e JP receberão unidades dos residenciais do Minha Casa, Minha Vida

O Diário Oficial da União desta segunda-feira (6) trouxe a publicação das propostas habilitadas para a construção de 760 unidades habitacionais na Paraíba, divididas em três residenciais nos municípios de João Pessoa, Cajazeiras e Guarabira, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.



De acordo com a publicação, serão construídas 160 casas no Residencial Vista Amada I, em João Pessoa. Nas cidades de Cajazeiras, no Sertão paraibano, e Guarabira, no Brejo paraibano, também serão contempladas com 300 unidades, cada.

Os projetos contemplados fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é destinado a famílias com renda de até R$ 1,8 mil por mês. Nesta linha, o Governo Federal custeia até 90% do valor do imóvel. O restante é dividido em até 120 meses (10 anos), com parcela mínima de R$ 80 e máxima de R$ 270.

