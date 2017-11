Homem é preso em Sertãozinho acusado de violência doméstica e posse ilegal de arma

Um homem de 52 anos de idade foi preso por policiais da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite desse sábado (4), na cidade de Sertãozinho, acusado de violência doméstica praticada contra a esposa, além de posse ilegal de arma.

A guarnição composta pelo Sgt Lindomar, Sd Welder e Sd Rodrigues, depois da solicitação feita por algumas pessoas, foi até a residência da vítima, de 60 anos de idade, que relatou estar sendo agredida e ameaçada pelo marido, que estava embriagado e portando uma espingarda de soca.

Os policiais deram voz de prisão ao acusado e apreenderam a arma que estava na residência e que foi conduzida, junto com ele, para a Delegacia de Polícia Civil.

EM CUITEGI – No Conjunto Virgulino, a guarnição do Destacamento, sob o comando do Sgt Djevaldo, realizava rondas quando se deparou com um homem em atitude suspeita. Na abordagem, foi encontrada na carteira de documentos dele uma pequena quantidade uma substância semelhante à cocaína. O homem foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Assessoria/4ºBPM