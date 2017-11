Homem é preso em flagrante acusado de roubar celular de adolescente em Guarabira

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (10), no centro da cidade de Guarabira, logo depois de roubar o aparelho de telefone celular de uma estudante. A guarnição de Rádio Patrulha do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizava rondas quando se deparou com o indivíduo correndo em via pública, em atitude suspeita.

De imediato, os policiais realizaram a perseguição e conseguiram alcançá-lo. Ao fazerem a abordagem pessoal,

encontraram com ele um aparelho de telefone celular. No mesmo momento, uma adolescente bastante nervosa e aos gritos, chegou ao local e apontou o homem como sendo o acusado de roubar o seu telefone.