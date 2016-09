Josa garante implantar serviços de ortopedia e traumatologia em Guarabira

No guia eleitoral desta terça-feira, 6, o candidato da coligação “Guarabira que o povo quer” Josa da Padaria (PSB) revelou suas propostas para saúde, reconhecendo essa como uma das principais carências da população e prometeu agir em parceria com o Governo do Estado para reverter esse quadro.

“De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que existam de três a cinco leitos hospitalares para cada mil habitantes. Em Guarabira, segundo o IBGE, existe apenas 1,2. E esses são mantidos pelo governador Ricardo. Da prefeitura não existe nada”, declarou o candidato socialista.

Josa prometeu unir forças com Ricardo Coutinho para implementar os serviços de traumatologia e ortopedia em Guarabira. “Como prefeito, vou unir forças com o governador Ricardo pra criarmos os serviços de ortopedia e traumatologia, e vamos implantar um centro de diagnóstico por imagem”, adiantou.

O candidato ainda lembrou do fechamento da única maternidade de Guarabira durante gestões passadas, que nenhum prefeito buscou solução. “Na gestão da ex-prefeita, a Casa de Saúde e Maternidade Senhora da Luz fechou. O atual prefeito não reabriu. Se não fosse a UPA, que o governador Ricardo colocou pra funcionar, as crianças estariam morrendo à míngua”, lembrou Josa.

ASCOM