Caixas eletrônicos são explodidos em fábrica de Campina Grande

Alguns funcionários foram feitos reféns durante o ataque a caixas eletrônicos de uma fábrica de calçados no bairro do Distrito Industrial, em Campina Grande, na madrugada desta quarta-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, dois equipamentos foram explodidios, mas ainda não se sabe quanto em dinheiro foi levado.

A PM foi acionada por volta das 3h40 (horário local). Ao chegar no local, os policiais receberam as informações de um segurança de uma empresa de valores. Ele relatou que quatro homens usando máscaras entraram na empresa cortando uma cerca que dá acesso ao local.

Ainda conforme o segurança, os funcionários foram rendidos enquanto o grupo, fortemente armado, instalava os explosivos e detonavam os caixas. Logo em seguida, os criminosos fugiram em dois carros, um Chevrolet Cruze de cor preta e outro veículo de cor preta e que não foi identificado.

Após isolar o local do crime, a Polícia Militar iniciou buscas em diversas rotas de fuga indicada por testemunhas, mas nenhum suspeito havia sido localizado até as 6h (horário local), segundo o Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop).

