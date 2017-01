Cássio pede que Paulino e Toscano revejam conceitos e pensem em projeto maior para Guarabira

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB), em entrevista ao Programa Espaço Aberto da Rádio Cultura de Guarabira, na manhã desta quarta-feira (11), foi questionado sobre as alianças políticas no Brejo e na Paraíba.

Na oportunidade, Cássio fez referências ao município de Guarabira e pediu aos líderes políticos da cidade que revisem seus conceitos e pensem num projeto maior para a cidade.

O PMDB de Guarabira é liderado pelo ex-governador Roberto Paulino. Já o PSDB tem como líder o atual prefeito Zenóbio Toscano. O senador tucano se referiu a um possível acordo político em nível municipal.

Sem chances – O deputado Raniery Paulino disse não ter richa pessoal com o prefeito Zenóbio Toscano, nem com seus liderados, mas não aceita, por hipótese alguma, qualquer espécie de aliança política com o atual gestor e grupo partidária em Guarabira.

Do Nordeste 1