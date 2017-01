Matrículas na rede municipal de ensino seguem abertas até o final do mês

Todos os matriculados concorrerão ao sorteio de 50 bicicletas.

De acordo com a Prefeitura de Guarabira através da Secretaria de Educação, as matriculas na rede municipal de ensino seguem abertas até o próximo dia 31 deste mês. Os pais ou responsáveis que ainda não inscreveram os seus filhos devem procurar a creche ou unidade escolar mais próxima de suas residências e realizarem as respectivas matrículas. Sendo para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os alunos veteranos foram matriculados automaticamente, mas preciso-se da assinatura do responsável. Os novatos devem levar uma foto 3×4 e a certidão de nascimento; para a creche, além de levar o registro de natalidade, é necessário informar o Número de Inscrição Social – NIS da criança.

Todos os matriculados concorrerão ao sorteio de 50 bicicletas, conforme anunciou em programas radiofônicos, o prefeito Zenóbio Toscano.

Vale ressaltar que na rede municipal de ensino guarabirense, o alunado tem como beneficio, além de uma educação de qualidade realizada por uma equipe de coordenadores e professores qualificados, também é contemplado com viagens culturais, transporte escolar gratuito, Mais Educação [escola integrada], Ballet Municipal, Projeto Ônibus do Saber (Biblioteca Móvel Municipal). Bem como, uma vasta série de equipamentos culturais, como o Casarão da Cultura, Museu Sacro, Memorial do Cordel, entre outros – para aula extraclasse.

E, além disso, participam os alunos de programas, como Educando Pelo Esporte e Educando Pela Cultura (parceria com o Instituto Alpargatas); dispõem, os mesmos, de uma merenda de qualidade, apoio pedagógico, livro infantil (implantado na gestão Compromisso com o futuro), aulas de natação, futsal; e muito mais.

A Secretaria de Educação de Guarabira conta com importantes parcerias, a exemplo do Ministério da Educação, Instituto Alpargatas, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; entre outros.

As matriculas até o fim do mês também são direcionadas as pessoas interessadas em ingressar no Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O ano letivo de 2017 na rede municipal de ensino de Guarabira terá inicio no dia 13 de fevereiro.

Codecom