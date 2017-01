Teatro Santa Roza abre matrículas para balé e cursos de dança na PB

Estão abertas as matrículas para o primeiro semestre de aulas na escola de dança do Teatro Santo Roza, no Centro de João Pessoa. As modalidades disponíveis para o período 2017.1 são balé clássico iniciante, intermediário e avançado, e turmas de dança contemporânea para alunos iniciantes e do ventre. As inscrições custam R$ 70 e podem ser feitas no Teatro, das 8h às 12h e 14h às 17h.

As aulas começam no dia 6 de fevereiro e os alunos de escola pública podem dar entrada no pedido de bolsa integral ou parcial no ato da matrícula.

Além do balé clássico, a escola de dança oferece ainda cursos de dança do ventre e dança contemporânea. Nas classes infantis, são aceitas crianças com idade a partir de quatro anos. Para matricular os filhos, os pais devem apresentar cópia da certidão de nascimento, uma foto 3×4 e comprovante de residência.

“São mais de cinco décadas de um fluxo contínuo de produção e formação de bailarinas e bailarinos bem como professores que passaram pelas salas e espelhos da Escola de Dança do Teatro Santa Roza. O retorno a este ambiente contribui para o despertar de vocações e tem uma função didática para o futuro das gerações sustentando-se a cada passo dado pelos alunos”, disse Itamira Barbosa, coordenadora da escola de dança.

