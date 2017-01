Na noite desta sexta-feira (27/1), a Prefeitura de Guarabira promoveu o ‘Esquenta’ da Festa da Luz 2017. A Banda Farra Vip foi a atração que animou a pré-estréia da maior festa de padroeiro do interior do Nordeste.

O primeiro “Esquenta” da Festa da Luz aconteceu na edição do ano passado e teve como atração o cantor Edu Lima, que este ano vai se apresentar no Palco Luz; palco principal da festa.

O Esquenta ocorreu às 21h no Parque de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima.

Com Codecom