Grupo explode caixa eletrônico e troca tiros com a polícia em Pilões, na PB

Um posto de autoatendimento de uma agência bancária particular foi alvo de explosão na madrugada desta terça-feira (31) na cidade de Pilões, no Agreste paraibano. De acordo com a Polícia Militar, o grupo suspeito da explosão não conseguiu levar o dinheiro pois a ação foi interrompida pela chegada dos policiais.

O caso foi registrado por volta das 3h (horário local). Segundo moradores, um grupo de pelo menos cinco pessoas chegou no local em um veículo e arrombou o banco. Em seguida, o grupo explodiu o caixa eletrônico, mas enquanto tentavam retirar o dinheiro do caixa, foi surpreendido por uma equipe da PM que chegou no local.

Ainda de acordo com a polícia, houve troca de tiros entre os policiais e os suspeitos e o carro que o grupo tentou fugir foi atingido. Os homens correram em direção a uma mata e até as 9h, a polícia realizava buscas pela região. O carro e algumas ferramentas usadas na ação foram apreendidas.

Do G1 PB