Câmara de Guarabira inicia período legislativo nesta terça, dia 07

O primeiro período legislativo de 2016 da Câmara de Guarabira terá seu início nesta terça-feira (7), às 16h. A Presidente da Casa, Neide de Teotônio, está convidando toda população para prestigiar a sessão de abertura, na qual a vereadora deve fazer um relato das ações desenvolvidas pela presidência nos últimos 30 dias.

As sessões da Câmara de Guarabira acontecem todas as terças e quintas, sempre as 16h.

Pela Internet

A TV PortalMidia através de sua equipe técnica realizou diversos testes e a instalação de novas câmeras na tarde da segunda-feira (06), com intuito de fazer uma grande transmissão dos trabalhos da Casa Osório de Aquino e levar o Poder Legislativo Municipal para mais perto da população, seja no trabalho, em casa ou de qualquer lugar com conexão a internet.

Você internauta pode acompanhar todas as terças e quintas a partir das 16 horas as sessões da Câmara pelo site da instituição: www.cmguarabira.pb.gov.br ou pelo Site, Facebook ou canal no YouTube do PortalMidia.

Mudanças na Casa



Do Portalmidia.net