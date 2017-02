Quadrilha explode carros fortes, troca tiros com a PRF e abandona carros próximo a Gurinhém

Três carros fortes foram alvos de uma quadrilha fortemente armada no início da tarde desta sexta-feira (17), nas imediações do km 90 da BR 230, entre Riacho Verde e Boqueirão-PB.

De acordo com as informações iniciais chegadas até a polícia, vários bandidos, usaram de 6 a 8 carros para fechar os dois lados da BR, armados inclusive com calibre .50, armamento capaz de derrubar até aeronaves.

Dois carros fortes foram explodidos e ficaram com os tetos completamente destruídos. O terceiro foi alvejado com vários tiros, um funcionário da empresa foi baleado, mas passa bem. No momento, policiais rodoviários federais passavam no local e houve intensa troca de tiros. Na fuga, os bandidos se dividiram e seguiram no sentido João Pessoa e Campina Grande-PB.

Os que foram no sentido Campina Grande pegaram a estrada do Ingá e seguiram para Itatuba-PB, que também dá acesso ao Estado de Pernambuco.

Ainda segundo a polícia, duas caminhonetes Hilux, sendo uma preta e uma branca; um Corolla, uma SRV branca e uma RAV preta estavam entre os carros usados na ação.

As viaturas da PRF foram atingidas por vários disparos, mas os policiais estão bem.

A polícia já conseguiu localizar dois carros abandonados na 232, próximo à Gurinhém-PB.

As polícias Civil e Militar também estão empenhadas nas buscas ao bando.

Devido às explosões dos carros fortes, viaturas do Corpo de Bombeiros de Guarabira-PB também foram acionadas e se deslocaram para o local.

Há informes de que uma pessoa foi baleada, mas até o momento não temos a confirmação e nem a identificação da vítima.

Pessoas que passavam onde os carros fortes foram explodidos, registraram os momentos de muita tensão.

