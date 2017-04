Deputado Raniery Paulino propõe audiência pública entre Governador e o Reitor da UEPB

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) apresentou o requerimento na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) propondo a realização de audiência pública para que o Governo do Estado receba o magnífico reitor da UEPB professor Rangel Junior, a fim de tratar dos problemas que envolvem o sucateamento e o risco de fechamento da instituição educacional.

De acordo com o deputado Raniery, foi verificado uma situação precária em diversos setores, notadamente nos serviços da Universidade Estadual da Paraíba, portanto se apresentando a necessidade de realização da audiência pública entre o governador do Estado Ricardo Vieira Coutinho e o reitor Rangel Junior, a fim de se tratar de mecanismos para a solução dos problemas existentes naquela instituição.

Segundo o parlamentar, o seu pedido de audiência tem o objetivo de construir uma agenda de desenvolvimento para minimizar o risco de fechamento da instituição que atende mais de 21 mil estudantes em oito Campos oferecendo 52 cursos de graduação, mestrado e doutorado.

“Temos presa para que essa audiência requerida seja realizada com a maior brevidade possível, por se tratar de assunto de urgência”, disse Raniery.

Nesta quarta-feira (19), o deputado Raniery participou na Câmara de Vereadores de uma sessão especial para tratar o assunto e os problemas encontrados no Campus III, em Guarabira. O parlamentar é autor do requerimento propondo audiência realizada pela ALPB para discutir o assunto com o objetivo de buscar aos pares da Casa uma solução para as demandas da UEPB.

Da Assessoria