Zenóbio anuncia Festa das Mães com sorteio de prêmios e diversão pra toda a família na Praça da Juventude

O prefeito Zenóbio Toscano anunciou que a Festa da Mães será realizada no próximo domingo (21) na Praça da Juventude. A informação foi dada durante seu programa semanal de rádio “Conversa com o prefeito”, levado ao ar pela Constelação FM na última quinta-feira (04).

Segundo Zenóbio, a Festa das Mães será festejada na parte da tarde com a tradicional estrutura que tem agradado à população e que conta com parques infantis, distribuição de picolés, pipoca, algodão-doce; assim como um amplo sorteio de brindes dedicados às mães, como geladeiras, televisões, fogões, maquinas de lavar, aparelhos de som, entre outros.

Os cartões (tickets) do sorteio serão distribuídos em todas as escolas e creches do município, tanto na cidade quanto na zona rural, tal como haverá ônibus à disposição nas comunidades rurais.

A Secretaria de Políticas Públicas Para a Mulher está a frente de toda a organização do evento, onde a secretária da pasta, Léa Toscano, garante que a diversão e a confraternização será a principal presença entre todas as mães que participarão desta tarde especial.

Codecom