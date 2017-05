Quadrilha que praticava furtos é presa em flagrante em Guarabira

Quatro pessoas foram presas em flagrante suspeitas de praticar furtos na região da cidade de Guarabira, no Agreste paraibano, no sábado (13). Segundo informações da Polícia Militar, a quadrilha, composta por três homens e uma mulher, foi presa em uma sítio na zona rural de Guarabira. Com os suspeitos a polícia apreendeu armas brancas, aparelhos de telefone celular, um veículo, animais e uma quantia em dinheiro.

De acordo com denúncias, muitos moradores relataram um aumento no número de furtos na área. O último havia sido registrado na sexta-feira (12). Após registro do crime, a polícia iniciou as buscas e no sábado conseguiu prender o grupo em flagrante. Os quatro suspeitos foram autuados por furto e associação criminosa.