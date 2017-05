Seguindo as comemorações da “Semana Mãe Luz” em homenagem ao Dia das Mães, o Shopping Cidade Luz realizou neste sábado, 13 de maio de 2017, a apresentação do Balé La Dance com o tema: “Mamãe passou açúcar em mim”, às 19 horas.

Em seguida às 20 horas aconteceu a apresentação de música ao vivo com voz e violão de Marinaldo Silva. Confira a seguir vídeo e fotos das apresentações!

Do brejo.com