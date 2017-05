Conselho Municipal de Saúde inaugura reforma de sede e realiza posse de novos membros

O Conselho Municipal de Saúde de Guarabira (CONSAG) realizou na tarde da última quinta-feira (18) a inauguração da reforma de sua sede, tal como a posse dos membros que integrarão o Conselho no biênio 2017/2019.

O presidente do CONSAG, Djailson Santos, entregou o certificado de posse aos novos integrantes juntamente com o secretário de Saúde, Wellington Oliveira; a coordenadora da Atenção Básica, Fernanda Macedo. Vale destacar que estes também fazem parte do Conselho e também foram empossados.

A presidente da Câmara Municipal, Neide de Teotônio, também marcou presença na solenidade e parabenizou a todos por fazerem parte do CONSAG, uma vez que este orgão é importante por ser o elo entre a população e a gestão municipal.

Codecom