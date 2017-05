Polícia confirma pelo menos 22 mortes em explosão na Manchester Arena

A polícia do Reino Unido confirmou que pelo menos 22 pessoas morreram na explosão ocorrida nesta segunda-feira na Manchester Arena durante um show da cantora americana Ariana Grande. Testemunhas que assistiam na noite desta segunda-feira (22) ao show da cantora Ariana Grande na Manchester Arena, na Inglaterra, descreveram à imprensa local cenas de pânico após uma grande explosão que deixou cerca de 22 mortos, segundo as autoridades locais.

“Todo mundo estava gritando e correndo, o chão estava repleto de casacos e telefones celulares. As pessoas simplesmente jogavam tudo”, contou à rede de televisão “BBC” Robert Tempkin, de 22 anos. Majid Khan, de 22 anos, descreveu à agência de notícias Press Association que a explosão aconteceu logo após a última música apresentada pela cantora, quando o público começava a deixar a arena.

“Houve uma explosão, e todas as pessoas que estavam do outro lado do ginásio começaram a correr de repente porque tentavam sair para (a rua) Trinity Way”, afirmou. Essa saída “estava bloqueada, por isso todo mundo corria para encontrar qualquer saída o mais rápido possível”, acrescentou.

Outra testemunha contou que pouco depois que a cantora se despediu do público, “as luzes se acenderam, houve grandes estrondos e as pessoas começaram a correr e gritar”. “Entramos em um elevador para o andar de cima, para as saídas. Quando as portas se abriram, vi sangue no chão e duas pessoas feridas. Tinha sangue em todo o seu rosto”, disse.

Agência EFE