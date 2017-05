Câmara de Guarabira cria Comenda Mérito Jurídico “Wildes Saraiva”

A Câmara Municipal de Guarabira aprovou Projeto de Resolução, de autoria do vereador Renato Toscano (PSDB), criando a Comenda Mérito Jurídico “Promotor Wildes Saraiva Gomes Filho”. A honraria será conferida a pessoas físicas de notório saber, e que tenham se destacado nas ciências jurídicas.

A matéria, após receber parecer das comissões temáticas da Casa Osório de Aquino, teve o voto favorável da unanimidade dos parlamentares. Devem também ser contempladas com a comenda, as pessoas de relevantes serviços prestados à cidade de Guarabira.

Quando expôs os motivos pelos quais apresentou o projeto, o vereador Renato Toscano (líder da bancada governista) ressaltou a necessidade do Poder Legislativo reconhecer a importância de grandes vultos do meio jurídico guarabirense, bem como homenagear as autoridades prestadoras de relevantes serviços ao município de Guarabira.

Renato destacou ainda que a Comenda Mérito Jurídico “Promotor Wildes Saraiva Gomes Filho” pode ser apresentado por qualquer vereador com assento na Câmara Municipal de Guarabira.

