Polícia intercepta fuga e prende suspeitos de roubo a estabelecimento comercial em Solânea

A Polícia Militar interceptou uma dupla suspeita de ter roubado um estabelecimento comercial, na manhã desse sábado (10), na cidade de Araruna. Na ação, houve uma intensa troca de tiros e os dois suspeitos, de 22 e 28 anos, foram atingidos. No local, o veículo do estabelecimento foi recuperado e três armas de fogo foram apreendidas.

De acordo com o tenente Rodrigues, da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar, por volta das 5h da manhã, três suspeitos anunciaram o assalto a um frigorífico, levando um veículo Pick-up carregado de carne, dinheiro e alguns pertences, e fugindo em direção à cidade de Solânea-PB, “Rapidamente, solicitei o apoio das guarnições de Solânea, que atenderam prontamente, e realizaram um cerco na região”, detalhou.

Quando os suspeitos viram as equipes policiais, deram início a um intenso confronto, que culminou com os dois suspeitos atingidos e presos, e na apreensão de duas espingardas, calibre 12, e um revólver calibre 32. Os dois suspeitos presos foram encaminhados ao hospital da cidade. Segundo informações, o terceiro suspeito, acusado de ser o mandante do roubo, encontra-se foragido. As buscas continuam.

Secom-PB