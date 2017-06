PROGRAMAÇÃO DEFINIDA: Confira as atrações de 2017 do tradicional São Pedro do Nordeste em Guarabira

Edu Lima, Pedro Chefe, Aduílio Mendes e Capilé são as atrações da tradicional Festa de São Pedro do Bairro Nordeste, deste ano, em Guarabira. As atrações foram divulgadas no final da manhã desta quinta-feira (8/06) pelo prefeito em exercício Marcus Diôgo, durante a sua participação no programa semanal de Rádio ‘Conversa Com o Prefeito”, apresentado na Rádio Constelação FM de Guarabira.

Confira a programação:

Ter, 27/6 – Edu Lima e Aduílio Mendes

Qua, 28/6 – Pedro Chefe e Capilé

Os cantores Edu Lima (revelação guarabirense), Pedro Chefe e Aduílio Mendes se apresentaram na Festa da Luz 2017, e agora irão dar os seus shows a parte nos festejos do santo padroeiro do Nordeste; o bairro mais populoso da cidade. De volta a Guarabira, o cantor Capilé, antes, no dia 24/6, será atração deste ano, do maior São João do Mundo, em Campina Grande, e promete agitar na Praça do Encontro, da mesma forma que pretende ‘levantar poeira’ no Parque do Povo.

O São Pedro do Nordeste é uma realização da Prefeitura de Guarabira através da Secretaria de Cultura e Turismo.

Codecom