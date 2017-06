Psicóloga Penha Pontes comemora 35 anos de profissão

Profissionalismo na psicologia tem nome: Penha Pontes

Com um currículo bastante diversificado, a psicóloga guarabirense Penha Pontes, chega a 35 anos de carreira, trazendo uma extensa bagagem de vida dedicada ao estudo dos transtornos mentais existentes, para auxiliar no tratamento e, em muitos casos, a cura das pessoas que procuram seus serviços.

Formada em Psicologia em Licenciatura e Psicologia Clínica pelo IpÊ (hoje Unipê), vem ao longo dos anos desenvolvendo um trabalho intenso em Guarabira e região. Com a abertura do seu consultório na década 80 sofreu muito preconceito, mas sua determinação fez com que se firmasse na profissão, recebendo convites para ensinar no Colégio da Luz, turmas do científico e pedagógico, participando também da fundação de vários Conselhos do município, dentre eles o da Criança e do Adolescente, sendo escolhida conselheira dos mesmos.

Nesses 35 anos de vida dedicada à psicologia, Penha Pontes, tem exercido diversos cargos de relevância, entre eles a coordenação das creches e assessora na gestão do prefeito Jáder Pimentel, professora substituta da UEPB e Coordenadora de Saúde Mental na administração da prefeita Fátima Paulino, criando os projetos da Reforma Psiquiatra, CAPS II e CAPS AD(álcool e drogas).

Quando estava à frente da Coordenação de Saúde Mental do município de Guarabira, realizou um trabalho incansável pelos direitos dos cidadãos, retirando surtos psicóticos a domicílio, resgatando doentes em sofrimento mental em cárceres privados, e de retirada de vários moradores vivendo nas ruas, dando condições de vida digna aos mesmos, recebendo reconhecimento e apoio da sociedade.

“Loucos somos todos nós, quando nos tiram o direito de exercermos a cidadania.” é seu pensamento amplamente divulgado em suas entrevistas e participações em eventos, que retrata sua luta diária pelos direitos do Ser Humano. Hoje, além de continuar atendendo em Guarabira, está com consultório instalado na Clínica Premiere, localizada no bairro de Manaíra na capital paraibana, auxiliando as pessoas que precisam de acompanhamento especializado, tendo diversas especialidades em seu currículo: Saúde Mental, Administração de Educação em Distúrbios de Aprendizagem (TDHA), Síndrome do Pânico e outros.

Teve participação ativa na elaboração do Código de Postura da cidade de Guarabira. Foi fundadora do Pré-escolar Trenzinho Feliz do Colégio Nossa Senhora da Luz, criando o Maternalzinho e Maternal em Guarabira. Fundou o maternalzinho e Maternal Tia Penha, onde fazia um grande trabalho de desenvolvimento psicopedagógico, trabalhou como psicóloga em vários colégios Estadual de Guarabira, e também Coordenadora de Educação Especial na Segunda Região de Ensino.

Hoje uma profissional reconhecida em toda região e principalmente na terra onde nasceu, criou-se e vive até o presente momento, derrubando o ditado popular que “Ninguém cresce profissionalmente em sua terra natal.” É reconhecida em toda região pelo exímio cuidado e zelo pela Saúde Mental, que já tratou de mais de 1500 portadores de Síndrome do Pânico ao longo dos 35 anos, onde pela qual tornou-se referência na região do brejo paraibano.

Da redação brejo.com