Capilé e Pedro Chefe fecham os festejos do São Pedro do Nordeste 2017, nesta quarta (28)

Após o sucesso de público que foi a primeira noite de festa, da versão 2017 do tradicional São Pedro do Nordeste, onde Aduílio Mendes e Edu Lima deram seus shows a parte; os festeiros já se preparam para a segunda e última noite de comemorações nesta quarta-feira (28/6), com Capilé se apresentando no começo e o ‘estourado’ Pedro Chefe fechando a festa em homenagem ao santo-padroeiro do bairro mais populoso de Guarabira.

A festa tem início às 23h, no largo do Parque do Encontro, localizado no Bairro do Nordeste.

O evento é uma promoção da Prefeitura de Guarabira através da Secretaria de Cultura e Turismo, e conta com o importante apoio da Secretaria Municipal de Saúde, do STTrans, do 4ª Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) e do 3ª Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM).

Codecom