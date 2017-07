Cantora Lexa vem à Guarabira nos próximos dias

A cantora e compositora carioca, Lexa vai estar em Guarabira nos próximos dias.

De acordo com as primeiras informações de bastidores chegadas à imprensa, a dona dos hits “Posso ser” e “Pior que eu sinto falta”, virá à terra de todos os guarabirenses, no próximo dia 14/7, para divulgar produtos de duas lojas da cidade, ambas instaladas no Shopping Cidade Luz; local onde será realizado o evento com a presença da jovem cantora.

Além de mostrar a sua beleza, simpatia e sensualidade, Lexa deverá conceder entrevistas à imprensa e, possivelmente, dar uma palhinha, cantando alguns de seus grandes sucessos.

Do Plugados