Homem é preso acusado de agredir esposa e filho de 11 meses em Guarabira

Foi preso por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), na noite deste domingo (2), no Conjunto Lucas Porpino, em Guarabira, um homem acusado de agredir fisicamente a mulher e o filho, de 11 meses de idade. A mulher relatou o caso aos policiais da Força Tática, comandada pelo Sd Couto, que deram início às diligências à procura do acusado. Ele foi localizado e preso, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica.

VEÍCULO ADULTERADO – Na cidade de Araçagi, após receberem um telefonema anônimo informando sobre um veículo com a numeração do motor adulterada, a guarnição foi até o local e, após consulta ao Infoseg, constatou a veracidade da denúncia. O veículo e o proprietário foram conduzidos até a delegacia, onde foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Com Ascom