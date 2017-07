Câmara de Guarabira construirá Centro Administrativo orçado em R$ 300 mil

A empresa vencedora certame licitatório, e que será responsável pela obra, é a Bandeirantes Construção e Urbanismo Ltda.

Na última quarta-feira (19), a presidente da Câmara de Vereadores de Guarabira, Josineide Teotônio, reuniu vereadores de todas as bancadas para a assinatura da ordem de serviço para reforma e construção do centro administrativo do legislativo municipal, que deve ser erguido no pavimento superior do prédio.

A obra, orçada em aproximadamente R$ 300 mil, oriundos da Câmara, deverá ser iniciada nos próximos dias, a depender da chuva. A empresa vencedora do certame licitatório, e que será responsável pela obra, é a Bandeirantes Construção e Urbanismo Ltda.

“Quero agradecer aos vereadores que se fizeram presente neste ato, dizer que a obra é pertencente a todos, agradecer a presença de todos os colaboradores da Câmara, aos amigos que fazem a imprensa, que de forma atenciosa nos acompanha e estão divulgando constantemente todas as nossas ações, ao representante da Bandeirantes Construção, Jonas Sérgio Correia, ao presidente da OAB-Guarabira, Antônio Teotônio, que sempre está ao meu lado em todos os momentos, aos juristas da Casa, Dr. Paulo, Dr. Júlio Cesar e Dr. Alisson, ao vice-prefeito da cidade de Pirpirituba, Ronaldinho, e a cada um que esteve participando desde momento histórico para a Casa Osório de Aquino”, disse Neide.

Em contato com a imprensa, Neide disse que vem fazendo economia desde que assumiu a presidência da Casa Osório de Aquino, pois o objetivo era construir um espaço que ofereça melhores condições de trabalho aos servidores e melhor funcionalidade para as atividades legislativas. Segundo a presidente, as condições atuais são precárias, as salas não oferecem comodidade e a obra objetiva atender a essas necessidades.

Acompanharam a solenidade de assinatura os vereadores Leonardo Macena, Renato Toscano, Marcelo Bandeira, Wilson Filho, Tiago do Mutirão, Elias Filho, Marcos de Enoque, Michel do Empenho e Júnior Ferreira.

Portal25horas