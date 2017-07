Operação da PM apreende pássaros e prende duas pessoas em Guarabira

Uma operação do Batalhão de Polícia Ambiental, com o apoio de policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), realizada no início da manhã desta quarta-feira (26), na cidade de Guarabira, resultou na prisão de duas pessoas e apreensão de 65 aves que estavam sendo comercializadas de forma ilegal na feira de troca e no bairro do Cordeiro.

As duas pessoas presas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência), e também pagarão multa pela posse dos pássaros.

Entre as aves apreendidas estão espécies como golado, papa-capim, azulão, sabiá, bigodinho, sangue de boi e galo de campina.

Vinte policiais participaram da operação, que foi comandada pelo Ten Renan. Além do Batalhão de Polícia Ambiental, participaram da operação o CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade) do 4° BPM, Ten Jerônimo, e guarnições da Rotam e Núcleo de Inteligência.

A operação teve como objetivo coibir crimes ambientais em Guarabira e elas serão intensificadas em outras cidades da área do 4º BPM, conforme o cronograma do Batalhão de Polícia Ambiental.

No dia 8 deste mês, também em Guarabira, outros 143 pássaros tinham sido apreendidos e seis pessoas foram presas na Operação Voo Livre, realizada na feira livre da cidade.⁠⁠⁠⁠

Assessoria/4º BPM