Baía da Traição (PB), sedia vestibular da Universidade de Brasília para indígenas

São 72 vagas oferecidas em 17 cursos. Inscrições seguem abertas até 31 de agosto.

Baía da Traição, litoral da Paraíba, vai sediar vestibular da Universidade de Brasília (UnB) específico para estudantes que se autodeclaram indígenas. São 72 vagas em 17 cursos de graduação que estão sendo oferecidas gratuitamente em três campi da UnB, em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai). As inscrições iniciaram no último dia 31 de julho e vão até as 18h do dia 31 de agosto.

As vagas são para ingresso nos dois semestres de 2018 para os cursos de Administração, Ciência Política, Ciências Sociais, Comunicação Organizacional, Direito, Enfermagem, Engenharia Florestal, Fisioterapia, Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Jornalismo, Licenciatura em Ciências Naturais, Medicina, Nutrição, Psicologia, Saúde Coletiva e Serviço Social.

Para participar do processo seletivo, que vai ter duas fases, é preciso se inscrever no site do Centro de Seleção e Promoção de Eventos (Cespe).

Além da prova objetiva e da redação, previstas para 28 de outubro, o candidato será avaliado por meio de documentação e uma entrevista. Na prova objetiva, serão cobrados conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Geografia e História.