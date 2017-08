Briga em bar deixa uma pessoa morta e duas feridas em Areia

Uma confusão em um bar terminou de forma trágica na região do Brejo paraibano, na noite deste sábado (20).

A briga aconteceu no município de Areia e culminou no assassinato de um jovem de 21 anos a facadas, além de deixar outras duas pessoas feridas. De acordo com a polícia, a vítima fatal não estava envolvido na confusão e teria tentado apenas apartar a briga entre dois homens, quando foi golpeado com uma faca.

Devido a gravidade do ferimento, a vítima morreu ainda no local. Outras duas pessoas que ficaram feridas durante a confusão precisaram ser hospitalizadas e foram levadas para o Hospital de Trauma de Campina Grande.

Após ferir as três pessoas, o acusado fugiu, porém, policiais militares realizaram diligências e conseguiram localizá-lo e prendê-lo.

PB Agora