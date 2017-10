Motoristas poderão ser multados a partir desta sexta-feira em Guarabira

A partir desta sexta-feira (20), motoristas que trafegam em Guarabira no Brejo paraibano, correm o risco de serem multados em caso de infração de trânsito.

Gilberto Machado, superintendente da STTRANS de Guarabira fez o anuncio em entrevista concedida ao locutor Fabiano Lima do programa “Giro de notícias” da Rádio Rural.

O superintendente disse que os agentes passaram por processos de capacitação e abordagem aos motoristas.

“A cidade já está habilitada a proceder com as notificações a infratores, seja conduzindo carro ou motocicleta” disse Gilberto.

Os agentes da STTRANS estão distribuindo panfletos de orientação já alertando os motoristas das principais infrações.

A equipe de transito também está atuando na abertura de novos espaços para estacionamento. O motorista que for flagrado estacionando em lugar proibido poderá ser notificado. Os valores das multas estão estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro.

Veja as principais infrações:

Estacionar em fila dupla, não uso do capacete, uso do celular ao volante, não uso do cinto de segurança, dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas, desrespeito aos sinais de trânsito e avançar faixa de pedestres.

Redação NE1 com Eduardo Figueiredo