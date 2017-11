Morador de rua é preso acusado de roubo em Guarabira

Um morador de rua foi preso por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na tarde desta sexta-feira (3), no centro da cidade de Guarabira, acusado de roubar o aparelho de telefone celular de uma mulher quando ela passava nas proximidades do presídio velho.

Após ser preso, o acusado, juntamente com a vítima e o telefone apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para serem realizados os procedimentos legais.

No Bairro Novo, também em Guarabira,uma mulher negociava o pagamento de um débíto de aluguel com outra, quando foi surpreendida pelo irmão dela, que tentou agredi-la com uma faca e desferiu golpes na sua direção, não conseguindo atingi-la porque ela conseguiu se esquivar. As partes foram conduzidas à delegacia e o homem foi atuado em flagrante.

Assessoria