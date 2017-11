Raniery Paulino se reúne com pescadores e solicita da ENERGISA instalações elétricas para Colônia de Itapororoca

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) apresentou na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), requerimento encaminhando ao Secretário Executivo do Projeto COOPERAR e ao Diretor de Operações da ENERGISA, solicitando a possibilidade de atendimento da Colônia de Pescadores Z – 49, do município de Itapororoca, que reivindica instalações elétricas à margem da Barragem de Araçagi.

De acordo com Raniery, que participou de reunião com membros da Colônia de Pescadores Z – 49, localizada no município de Itapororoca, eles reivindicam a possibilidade de instalações elétricas à margem da barragem, para facilitar a execução dos trabalhos de aquicultura no período noturno. Logo depois do encontro, o parlamentar visitou a Agrovila Tainha de Araçagi.

Segundo o Deputado, a seriedade do trabalho realizado pelos pescadores, motivou a apresentação do pedido em face das ações que o Projeto Cooperar (enquanto ente governamental) realiza, notadamente quanto as políticas de apoio ao desenvolvimento rural sustentável, visando a redução dos níveis de pobreza rural.

Para Raniery Paulino, a apresentação a solicitação junto à ENERGISA busca a recuperação e potencialização do processo produtivo através de investimentos em infraestrutura com associações que demandam propostas.

Da Assessoria de imprensa