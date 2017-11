CineMaxxi apresentará Sessão Especial do filme O Vendedor de Sonhos

No próximo dia 15 de novembro o cinema CineMaxxi, no Shopping Cidade Luz, em Guarabira, apresentará sessão especial do filme O Vendedor de Sonhos, inspirado no livro de sucesso de Augusto Cury.

Baseado no romance bestseller de Augusto Cury, The Dream Seller segue um homem que se encontra na extremidade… literalmente! Julio Lambert está preparado para saltar da borda do edifício de seu escritório de 20 andares, quando é acompanhado por um estranho.

O internauta Inaldo Melo disse a respeito do filme: “Acabei de assistir, e tudo que nele está contido é a mais pura e essencial verdade, talvez a única verdade que realmente importa basta abrir sua mente…estamos dando mais importância ao fútil e menos importância ao essencial…”

Já, o internauta Ademir de Sousa relatou: “Na minha opinião, não conheço tão preciosa pérola em um filme Brasileiro, esse tipo de conteúdo que os brasileiros deveriam ver e seguir, sinceramente a (Tv) deveria olhar mais para esse mestre, Augusto Cury…”

A sessão acontecerá às 13 horas do feriado de 15 de novembro – Dia da Proclamação da República. Os ingressos já estão a venda!

Veja o cartaz:

Da redação Brejo.com