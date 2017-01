Magníficos e Desejo de Menina na festa de São Sebastião em Araçagi

A Prefeitura de Araçagi divulgou nesta quarta-feira (11) as atrações da festa de São Sebastião, padroeiro da cidade, que, depois de cinco anos, voltará a ser realizada em janeiro. Neste ano, o evento terá início no dia 20 e se estenderá até o dia 22.

De acordo com o prefeito Murílio Nunes, a mudança na data da festa ocorre após conversas com os padres Fabiano e Ednaldo com a intenção dos festejos acontecerem em comunhão com a igreja Católica.

A festa de São Sebastião sempre foi realizada em fevereiro em comunhão com a igreja local, que também celebrava a festa religiosa. Em 2012, o pároco na época, Pe. Bosco, resolveu mudar a data para janeiro, celebrando de acordo com a data oficial da igreja. No mesmo período, foi realizada a festa profana. Já nos anos seguintes, a festa de São Sebastião ganhou um novo nome por não ser realizada na data em que a igreja celebrava, acontecendo em fevereiro. A “Tradicional Festa de Araçagi” voltará a ser festa de São Sebastião, nome do seu patrono.

Atrações

Conforme o divulgado, na sexta-feira (20) se apresentarão no palco principal Wando Do Acordeon & Peba Com Pimenta, banda Magníficos e Desejo de Menina. Já no sábado (21), Galera do Arrocha, Banda Encantu’s e Tonny Farra comandam a festa, que terá início a partir das 21h30.

No domingo (22), acontece o encerramento da festa religiosa e logo após a apresentação de Celione David e Ministério Filhos de Davi, junto com o Ministério Resgate Elétrico.

Antes do início da festa no palco principal, artistas da terra se apresentarão no palco popular, a partir das 18h. Confira a programação completa abaixo:

Dia 20

Carlinhos Violeiro

Luiz Sanfoneiro

Fabiano dos Teclados

Sandro Ananias

Dia 21

Tony José

Paulinho Tecladista

Cláudio Ferreira

Carlos Zety

Palco principal

Dia 20

Peba com Pimenta

Banda Magníficos

Desejo de Menina

Dia 21

Galera do Arrocha

Banda Encantus

Tonny Farra

Programação religiosa

Dia 22

Celione David e Ministério Filhos de Davi

Resgate Elétrico

Da Assessoria com Portal 25 Horas