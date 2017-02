Deputado Raniery Paulino participa de evento nacional da Fundação Ulysses Guimarães

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) participa, em Brasília de evento nacional da Fundação Ulysses Guimarães, com os presidentes de todas as filiais para alinhar o planejamento estratégico das ações que serão realizadas em 2017. A programação acontece nesta terça e também na quarta-feira.

Também acontece durante o evento reunião do Conselho Curador da FUG para avaliar e aprovar planejamento do ano. As principais ações giram em torno da capacitação e filiação partidária. O plano foi elaborado levando em conta o contexto político, em que o PMDB exerce a Presidência da República.

A reunião dos membros do Conselho Curador da Fundação conta a presença do secretário executivo João Henrique e do secretário de gestão Francisco Donato. Na pauta estão temas como a avaliação do planejamento 2017; avaliação das composições e vigência das diretorias das filiais, além de assuntos de ordem geral.

ASSESSORIA