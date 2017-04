Secretaria da Mulher continua inscrições para ‘curso de pintura em tecido com molde vazado’, nas comunidades de Guarabira; confira datas e locais

A Prefeitura de Guarabira através da Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres está inscrevendo para o ‘Curso de pintura em tecido com molde vazado’. De acordo com a secretária da pasta, a primeira-dama Léa Toscano, o curso é gratuito, terá uma duração de 60 dias e as inscrições tiveram início desde a última quarta-feira (05/04). Para ela, há uma preocupação muito grande, da mesma e do prefeito Zenóbio Toscano, em capacitar pessoas do município para o mercado de trabalho, inclusive jovens e mães de família. No final do curso, os alunos receberão o certificado de capacitação.

Na quarta, dia 05, aconteceram inscrições no Sítio Escrivão na sede da Associação de Moradores e Distrito de Pirpiri na Escola Municipal Sebastião Bezerra. Na quinta, dia 06, houveram inscrições no Bairro Santa Terezinha na sede da Associação de Moradores; no Centro da cidade, na unidade do CRAS centro; Bairro Cordeiro na unidade do CRAS Cordeiro; Conjunto Mutirão na Escola Municipal Maria de Lourdes Amorim. Na Sexta-feira, dia 07, aconteceu no Sítio Maciel na Escola Municipal Alcides Manoel e Sítio Passagem na Escola Municipal Manoel Félix.

Confira os locais e datas das inscrições a partir desta segunda:

Segunda-feira (10/4)

Cj Nossa Senhora Aparecida – pela tarde – sede do Programa Nossa Ceia

Comunidade das Grotas (Nordeste 1) – pela tarde – sede do Programa Nossa Ceia

Terça-feira (11/04)

Sítio Itamatay – pela manhã – na Escola Municipal Abílio Clementino

Sítio Tananduba – pela tarde – na Escola Municipal Joventina Maria

Quarta-feira (12/4)

Bairro São José – manhã e tarde – na subunidade do CRAS São José

Bairro Rosário – manhã e tarde – no Centro Educacional Edivardo Toscano

Comunidade do Rabo da Lacraia (Nordeste 1) – pela tarde – na sede do Programa Nossa Ceia

Comunidade do Buraco do Afonso (Nordeste 1) – pela tarde – na sede do Programa Nossa Ceia.

As pessoas interessadas devem procurar o local de inscrição nas localidades e dias discriminados, munidas de CPF, RG, Comprovante de Residência e Nis (Número de Inscrição Social).

Com Assessoria