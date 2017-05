Exposição “FloreSer”, de Valéria Antunes será inaugurada na Galeria de Arte em Guarabira, nesta quinta,18

A Prefeitura de Guarabira através da Secretaria de Cultura e Turismo realiza na noite desta quinta-feira (18/5), às 20h, na Galeria de Arte Antônio Sobreira – a abertura da exposição de artes visuais “FloreSer”; da arquiteta, artesã e artista plástica Valéria Antunes.

Valéria Antunes é goiana da cidade de Ipameri, morou em Brasília antes de vir para a Capital paraibana, João Pessoa; onde reside há mais de dez anos. Valéria é membro do Programa de Artesanato da Paraíba – PAP e, ainda, formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília – UNB.

O também artista plástico Wilson Figueiredo, traça, de forma homogênea as qualidades artísticas da sua colega Valéria Antunes. “A inquietude da sua genialidade nas artes, segura no que faz, nos surpreende com os seus adornos coloridos, um verdadeiro clássico enriquecedor para o artesanato”, descreve.

A exposição FloreSer ficará à mostra no salão térreo da galeria, de 18 de maio a 9 de junho.

A Prefeitura de Guarabira através da Secretaria de Cultura e Turismo realiza na noite desta quinta-feira (18/5), às 20h, na Galeria de Arte Antônio Sobreira – a abertura da exposição de artes visuais “FloreSer”; da arquiteta, artesã e artista plástica Valéria Antunes.

Valéria Antunes é goiana da cidade de Ipameri, morou em Brasília antes de vir para a Capital paraibana, João Pessoa; onde reside há mais de dez anos. Valéria é membro do Programa de Artesanato da Paraíba – PAP e, ainda, formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília – UNB.

O também artista plástico Wilson Figueiredo, traça, de forma homogênea as qualidades artísticas da sua colega Valéria Antunes. “A inquietude da sua genialidade nas artes, segura no que faz, nos surpreende com os seus adornos coloridos, um verdadeiro clássico enriquecedor para o artesanato”, descreve.

A exposição FloreSer ficará à mostra no salão térreo da galeria, de 18 de maio a 9 de junho.

Codecom