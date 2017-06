Mamanguape, CG e Itabaiana encerram ciclo do ODE a partir desta quinta-feira

O Ciclo 2017 de audiências públicas regionais do Orçamento Democrático Estadual chega ao fim após a realização de 14 plenárias em todo o estado. As regiões polarizadas pelas cidades de Mamanguape, Itabaiana e Campina Grande encerram o ciclo a partir desta quinta-feira (1º), sediando as últimas plenárias deste ano. A audiência em Mamanguape acontece amanhã, a partir das 19h, no ginásio da Escola Técnica Estadual do Vale do Mamanguape, seguindo na sexta-feira (2), em Itabaiana, às 19h, na Escola Estadual Dr. Antônio B. Santiago, e encerrando no sábado (3), na cidade de Campina Grande, às 16h, no ginásio da Escola Estadual Nenzinha Cunha Lima.

Assim como aconteceu nas demais 14 regiões, a população que for participar dessas últimas plenárias deverá acessar o credenciamento, nos locais sinalizados, e preencher a ficha de prioridade, com as sugestões de obras, ações e/ou serviços que gostaria que fossem executados pelo Governo do Estado nas respectivas regiões.

As audiências do Orçamento Democrático Estadual são espaços públicos de diálogo com o governo, onde a população é convidada a indicar e eleger até três prioridades de investimentos. São essas prioridades que subsidiarão as peças orçamentárias do próximo ano. A população também poderá participar do processo de eleições para conselheiros que acontece simultaneamente ao credenciamento.

É nas audiências que o Governo também presta contas dos investimentos realizados na região, a partir das prioridades eleitas no ciclo anterior, assim como de outras ações não necessariamente demandadas por meio das plenárias do OD Estadual.

O Governo do Estado já realizou 14 audiências, neste ciclo 2017, contemplando as regiões de Cajazeiras, Sousa, Catolé do Rocha, Pombal, João Pessoa, Esperança, Solânea, Assunção, Princesa Isabel, Itaporanga, Patos, Sumé, Cuité e Guarabira, reunindo milhares de pessoas que saíram de suas comunidades para dialogar diretamente sobre os gastos públicos e investimentos para as regiões.

O Planejamento Democrático será a próxima etapa do ciclo de atividades do ODE, onde conselheiros e secretários do governo dialogarão sobre as prioridades eleitas e obras indicadas pelas populações participantes das 16 audiências realizadas ao longo desses três meses. A data, hora e o local serão divulgados em breve pela Secretaria Executiva do Orçamento Democrático Estadual.

