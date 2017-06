Homem é preso em Pilõezinhos acusado de receptação

Nesta sexta-feira (16), policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam rondas em Pilõezinhos quando avistaram, no centro da cidade, uma moto Honda Bros placa MYW 1197-RN estacionada na frente de uma oficina.

Ao realizarem a consulta da placa da moto no Sinesp, através do Copom, os policiais militares do Destacamento de Pilõezinhos constataram que o veículo possuía restrição de roubo ou furto.

A guarnição localizou o proprietário e o conduziu, juntamente com a motocicleta, para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por receptação.

Assessoria/4ºBPM