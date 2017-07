Deputado Raniery prestigia festa de São Pedro na cidade de Caiçara

O deputado estadual Raniery Paulino participou, no final de semana, da tradicional Festa de São Pedro da cidade de Caiçara, região do Brejo paraibano. Raniery esteve no município para prestigiar a última noite da festa e foi recebido pelo ex-prefeito Luiz Alves, vereador Carlinhos, do suplente Lula de Bondade, amigos e correligionários.

Raniery reassumiu seu compromisso de defender na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) demandas do município, como investimentos em obras de infraestrutura, saúde, educação e segurança pública, no que refere também as cobranças ao Governo do estado. “Temos sempre a preocupação de está inteirado com os pleitos de Caiçara e de suas lideranças políticas para que possamos inserir a no contexto local e regional na apresentação dos pedidos junto ao nosso mandato”, disse o parlamentar.

O deputado agradeceu a acolhida na cidade, ouviu a população, lideranças e se comprometeu de transformar em requerimentos na busca de solução para as demandas apresentadas.

