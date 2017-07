Digital Influense realiza ‘Bazar do Nego’ em agosto no Shopping Cidade Luz

No próximo dia 11 de Agosto será realizado no Shopping Cidade Luz, na Maison Gold, o Bazar do Nego. O evento que tem a frente o Digital Influense Wagner D Moura, terá início ao meio dia. A entrada será um quilo de alimento não perecível, que serão doados para famílias carentes.

De acordo com o idealizador do projeto, Wagner D Moura, o evento servirá para as lojas participantes venderem os seus produtos parados há algum tempo em suas prateleiras por um valor mínimo de 50%, o que será de uma grande oportunidade para os lojistas e consumidores.

Segundo Wagner, já estão sendo feitos contatos com diversos lojistas para participarem deste evento, bem como ainda, fechando algumas parcerias para o sucesso do Bazar.

“Conto com a presença de todos vocês, para que esse evento seja um sucesso”, convidou Moura, que tem mais de 30 mil seguidores nas redes sociais.

Contatos para informação: (83) 98885-5343.

Wagner D Moura é o Digital Influense mais requisitado em eventos na região

Da redação do Brejo.com