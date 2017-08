Célio Alves anuncia Encontro Regional do PSB na cidade de Guarabira

O Partido Socialista Brasileiro paraibano, realizará o Encontro Regional em Guarabira, Agreste paraibano. O evento ocorrerá na Câmara Municipal no próximo sábado (12), ás 10h. O encontro foi anunciado pelo presidente da sigla na cidade, Célio Alves (PSB) nesta segunda-feira (07) em sua página do Facebook.

Célio disse que o encontro contará com a presença do governador Ricardo Coutinho (PSB), do secretário de infraestrutura João Azevedo. Na postagem, o socialista anunciou ainda a vinda do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Gervásio Maia (PSB).

De acordo com Célio Alves, o ‘Encontro Regional do PSB’ servirá para debater os rumos do partido. É aguardado a presença de prefeitos e vereadores filiados a sigla, além de membros do partido da região polarizada por Guarabira.

Fonte: Araruna Online