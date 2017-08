Nesta quinta: Câmara de Guarabira realiza sessão especial pelo Dia do Jurista

Solenidade contará com palestras do advogado Harrison Targino e do juiz Antônio Cavalcante.

Dois importantes nomes do direito paraibano foram convidados para a solenidade especial do Dia do Jurista que será realizada pela Câmara Municipal de Guarabira na próxima quinta-feira (10). O professor universitário e advogado Harrison Targino e o juiz do trabalho, e também professor, Antônio Cavalcante da Costa Neto.

Os dois foram convidados pela subseção de Guarabira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Guarabira), que também promove o evento, para ministrar palestras durante a sessão.

Dr. Harrison falará sobre a importância do Dia do Jurista, enquanto Antônio Cavalvante falará sobre a Reforma Trabalhista. O juiz é crítico do modo como a reforma foi apresentada no Congresso, e é autor de crônicas onde questiona a agilidade do processo e a falta de diálogo do Governo.

A Sessão Solene está marcada para começar as 16h30 no plenário da Casa Osório de Aquino.

Os palestrantes

Harrison Alexandre Targino

Possui graduação em Direito pela Universidade Regional do Nordeste – URNe (1986), mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP (1996), é doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino – UMSA.

Atualmente é Advogado – Ordem dos Advogados do Brasil e Professor Titular da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e do Unipê.

Foi Secretário de Educação do Estado, Procurador Geral do Estado, Secretário Estadual de Administração Penitenciária, Secretário Estadual de Segurança e Defesa Social, Juiz do TRE-PB, Vice-Presidente da OAB-PB, Diretor da Faculdade de Direito da UEPB, da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-PB e da Escola da Magistratura do TJ-PB, dentre outras atividades.

Participou de vários Conselhos e Comissões, como o Conselho de Direitos Humanos da PB, Conselho Universitário da PUC-SP, Conselho Universitário da UEPB, Comissão Nacional de Ensino Jurídico da OAB, Comissão Nacional de Exame de Ordem da OAB, entre outros. Pesquisa nas áreas de Direito e Justiça, Política e Direito, Criminalidade e Cidadania, Direitos Humanos e Cidadania, Direito e Internet, Novos Direitos.

Antônio Cavalcante da Costa Neto

Possui graduação em Ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal da Paraíba (1988), graduação em Licenciatura em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba (1985), graduação em Bacharelado em Teologia pela Faculdade Católica de Campina Grande – Extensão Guarabira (2007) e mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba (2010).

Atualmente é professor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), eventual da Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba e juiz titular de vara trabalhista – Tribunal Regional do Trabalho — 13 Região. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Teoria do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: direito do trabalho, processo do trabalho, ética, aplicação do direito e direito estudo e ensino.

Fonte: CartaPB