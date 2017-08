Presidente do Tribunal de Contas da Paraíba fará palestra na Câmara de Guarabira

A vereadora Presidenta da Câmara Municipal de Guarabira, Josineide Nicolau (Neide de Teotônio), fez visita oficial ao presidente do tribunal de contas da Paraíba, Dr. André Carlos Torres pontes, e o convidou a ministrar uma palestra sobre Transferência das contas públicas. Convite aceito, o evento irá acontecer no próximo dia 14 de setembro de 2017, no plenário da Câmara Municipal de Guarabira (Casa Osório de Aquino).

A palestra é destinada a prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras municipais, vereadores, contadores, advogados e presidentes de institutos.

Assessoria