Carro de padre morto em Borborema é achado pela polícia em Arara

O carro do padre Pedro Gomes Bezerra, assassinado a facadas nesta quinta-feira (24), em Borborema, foi encontrado pelas polícias Civil e Militar na tarde de hoje na zona rural do município de Solânea.

O carro, pertencente à Área Pastoral Nossa Senhora do Carmo, teria sido roubado durante o assalto que resultou na morte do padre.

Entenda

O padre da cidade de Borborema, Pedro Gomes Bezerra, 50 anos, foi assassinado com 29 facadas. O corpo do religioso foi achado na cozinha da casa na manhã desta quinta-feira (24).

A casa estava revirada e a polícia achou latas de cerveja no local.

O veículo do padre, um Fiat Strada “verde” foi levado, juntamente com os outros objetos da casa. O corpo do padre estava amarrado em um lençol e com várias perfurações, sobretudo no pescoço.

O padre que atualmente administrava a Área Pastoral Nossa Senhora do Carmo de Borborema, foi idealizador do Abrigo Bom Pastor em Belém; a instituição acolhe idosos. Este ano, ele completaria 24 anos de ordenação presbiteral.

Wscom