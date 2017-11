IFPB Guarabira promove III Semana do Livro e da Biblioteca

A III Semana ocorrerá nos dias 14, 16 e 17 de novembro e tem por objetivo promover atividades educativas e culturais alusivas às comemorações do dia do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca.

A III Semana do Livro e da Biblioteca do IFPB Campus Guarabira ocorrerá nos dias 14, 16 e 17 de novembro e tem como principal objetivo promover atividades educativas e culturais alusivas às comemorações do dia do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca, visando maior interação com a comunidade acadêmica, incluindo servidores técnico-administrativos, professores, alunos e terceirizados.

A Semana terá uma vasta programação que incluirá a apresentação da Banda IFMusic, projeto de extensão do Campus, além do Grupo de Teatro Guará, com a peça: Droga não Rima, que ainda contará com a participação da Enfermeira da instituição Adriana Belchior. Os alunos também farão uma dramatização do romance Romeu e Julieta de William Shakespeare.

Dentro do evento, ainda ocorrerá a Mostra de Talentos Artísticos dos Estudantes, organizada pela professora Libna Naftali e um Concurso de Redação, promovido pelos professores de Língua Portuguesa do Campus, Alcimar Dias e Erivan Júnior. O edital com o regulamento de ambos pode ser acesso abaixo:

Os alunos surdos do Campus também participarão da III Semana com apresentação de um Coral com canções em Libras e de uma Poesia em Libras (Pintando de A a Z), além de uma exposição sobre Situações do dia a dia entre o surdo e o ouvinte (em forma piadas).

Durante os três dias de evento, haverá uma Exibição de selfies por alunos e servidores com o livro que mais gosta ou gostou de ler. Além de uma Mesa Redonda sobre Literatura Popular , com os poetas Gilberto Baraúna e José Paulo, mediada pelo Prof. Erick Melo, Diretor de Desenvolvimento de Ensino do IFPB Guarabira. E, por fim, um minicurso, que ocorrerá no turno da noite, sobre: “Uso Inteligente do Google: como explorar o potencial das ferramentas on-line?” por Jobson Louis, que é Bibliotecário do Campus João Pessoa.

Para Ana Carine, Bibliotecária do Campus Guarabira: “a III Semana do Livro e da Biblioteca visa incentivar o hábito da leitura, proporcionar o contato dos jovens com os livros e a biblioteca que é o espaço onde promove o acesso à informação e à cultura”, frisou.

