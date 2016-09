Baleado, homem é socorrido, mas morre devido congestionamento

A violência fez mais uma vítima no município de Campina Grande nesta terça-feira (6). Um homem foi vítima de disparos de arma de fogo e morreu a caminho do hospital. O crime aconteceu no bairro do Santo Antônio, a vítima chegou a ser socorrida, mas o trânsito estava engarrafado. Segundo informações, a vítima chegou a ficar mais de 15 minutos presa em um congestionamento, o que atrasou socorro.

De acordo com as informações repassadas pelo delegado Antônio Lopes, da Delegacia de Homicídios de Campina Grande, a vítima foi surpreendida por bandidos armados, que efetuaram diversos disparos. Duas pessoas que passavam no local colocaram o homem em um carro particular e a levaram em direção ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas não conseguiu chegar até o carro onde a vítima era transportada. A polícia investiga o crime sob a suspeita de execução. PB Agora