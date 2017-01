Girassóis se reúnem com secretário da Educação e reivindicam início das obras da Escola Técnica em Guarabira

O grupo Girassóis se reuniu, nesta quarta-feira (11), com o secretário de Estado da Educação, Aléssio Trindade de Barros, para debater as ações do Governo da Paraíba voltadas a área da Educação em Guarabira. O encontro aconteceu em João Pessoa, e contou com a presença do presidente do PSB municipal Célio Alves, os ex-vereadores Beto Meireles, Gerson do Gesso, e Severino Bica, o vereador Jáder Filho, o ex-prefeito Josa da Padaria, além de Gilson Cândido, Ivonaldo Costa e João Henrique Neto.

Na ocasião foi discutida a implantação da Escola Cidadã Integral no Colégio Estadual de Guarabira e a construção da Escola Técnica Estadual em Guarabira. Recentemente, o governador Ricardo Coutinho (PSB) assinou ordem de serviço para construção de 6 novas Escolas Técnicas Estaduais na Paraíba, incluindo Guarabira. A escola terá o custo de R$ 14 milhões que já estão liberados para o começo da obra.

Segundo o vereador Renato Meireles (PSB), líder do partido na Câmara Municipal, esse encontro foi o primeiro de muitos que fará durante seu mandato, com diversos setores do Estado, afim de flexibilizar as ações do Governo em Guarabira.

