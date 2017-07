Seis são presos e três apreendidos por policiais do 4º BPM em menos de 12 horas

Neste sábado (1º), em menos de 12 horas, seis homens foram presos e três adolescentes apreendidos por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) em duas cidades da região. A primeira prisão aconteceu às 11h, em Pirpirituba, quando as guarnições do CPU (Comandante de Policiamento da Unidade) e do Destacamento local realizavam rondas no bairro da Caixa D’água e se depararam com duas pessoas trafegando em uma moto sem placa. Os dois tentaram fugir da abordagem, mas foram alcançados e o que estava de carona proferiu palavras de baixo calão contra os policiais. Um deles foi preso e outro, adolescente, apreendido e conduzidos à delegacia. A moto foi apreendida pela guarnição da CPTran.

No final da tarde, os policiais foram informados de que três homens em atitude suspeita estariam armados no Sítio Serra da Jurema, em Guarabira. Viaturas, sob o comando do Tenente Castro, foram enviadas para o local e visualizaram os suspeitos que, ao perceberem a chegada dos policiais, se embrenharam pelo matagal, mesmo recebendo ordem de parada. Apesar de ser um local de difícil acesso, os militares deram início às buscas e conseguiram encontrar os acusados escondidos dentro do mato com uma faca peixeira e um porrete de madeira com pregos fixados na ponta. Os dois homens e o adolescente foram conduzidos e apresentados na delegacia, onde foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Ainda em Guarabira, no início da noite, um homem foi preso acusado de descumprir uma determinação judicial de despejo, depois de retornar ao local e se recusar a sair. A guarnição comandada pelo Cb Odenir constatou o fato e deteve o acusado, que foi conduzido à delegacia. Por volta das 23h30, também em Guarabira, no bairro Nordeste, os policiais, sob o comando do Tenente Castro, averiguavam denúncias de que homens armados estariam praticando assaltos, quando se depararam com sete indivíduos numa calçada, com um som em alto volume. Um deles, inclusive, tinha as mesmas características informadas dos que estariam assaltando.

Os policiais deram ordem de posicionamento para abordagem, mas os homens desobedeceram e passaram a desacatar os militares, proferindo palavras de baixo calão, além de resistirem à prisão, sendo necessário o uso de algemas para a garantia de suas integridades físicas e dos policiais. Dois homens e um adolescente foram conduzidos para a delegacia, onde foram autuados por desobediência, resistência à prisão e desacato.

Assessoria/4º BPM